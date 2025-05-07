شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على تراجع بنسبة 3.13 %، مما يعادل 3559 نقطة، ليصل عند مستوى 110009 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 261.520.967 سهمًا، تمثّل أسهم 447 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 49 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 356 شركة، واستقرت قيمة أسهم 42 شركة.

