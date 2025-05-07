شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 25 مليار جنيه خسائر.. مؤشرات البورصة المصرية تغلق متراجعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو (25) مليار جنيه بنهاية التعاملات عند مستوى (2.262) تريليون جنيه.

وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو (57.8) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (5.7) مليارات جنيه. إيجي إكس 30 وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (1.38%) ليصل إلى مستوى (31840.44) نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (0.87%) ليبلغ (9482.25) نقطة.

وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 1.05% ليصل إلى (12850.47) نقطة.