شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، الموافق 7 مايو 2025، حيث انخفض الجرام بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستوياته السابقة، متأثرًا بانخفاض المعدن عالميًا.

أسعار الذهب المسجلة مساء اليوم:

عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4840 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,720 جنيهًا



جاء هذا التراجع في ظل عودة الشهية للمخاطرة في الأسواق العالمية، عقب إعلان الولايات المتحدة والصين عن عقد لقاء رفيع المستوى بين مسؤولي البلدين في سويسرا خلال الأسبوع الجاري لمناقشة الملفات التجارية. ورغم الترقب، تسود حالة من الحذر بين المستثمرين حيال نتائج تلك المحادثات، إلا أن مجرد انعقاد الاجتماع يُعد خطوة إيجابية نحو تخفيف حدة التوترات التجارية الممتدة بين واشنطن وبكين.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يخطط لتوقيع أي اتفاقيات تجارية على المدى القصير، في ظل استمرار إدارته في التفاوض مع عدد من القوى الاقتصادية الكبرى.

وتركز أنظار المستثمرين حاليًا على نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع ترقب لتصريحات رئيس المجلس جيروم باول بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. ويتوقع المتعاملون في الأسواق تقليص أسعار الفائدة بمقدار 80 نقطة أساس خلال عام 2025، بدءًا من يوليو المقبل.

ويواصل البنك الفيدرالي تبني سياسة مرنة لتقييم تداعيات الحرب التجارية والتعريفات الجمركية على أداء الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات التضخم.