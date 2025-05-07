شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7-5-2025.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والقناة للتوكيلات الملاحية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تخسر 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.262 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.2 مليار ورقة مالية بقيمة 6 مليارت جنيه، عبر تنفيذ 140.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.31%، والعرب على 7.39%، واستحوذت المؤسسات على 30.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 190.7 مليون جنيه، 465 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 45.7 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 440.9 مليون جنيه، 168 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 31840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 39711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 14267 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 9482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12850 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3301 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12120 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 135 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.20%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 298.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.94%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 181.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.8%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 394.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.54%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.5%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 11 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 8.18%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 9.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.36%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 28.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.77%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 10.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%.