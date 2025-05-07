شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 7 مايو - 2025 يسجل 4840 جنيها للجرام عيار 21 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 07 مايو 2025 08:00 م
يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم، الأربعاء، فى مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4840 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 38720 جنيها
واكتسب الذهب قوة مدفوعا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميا.
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