شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء باستثناء "خدمات النقل والشحن" والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.9%، أعقبه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، يليهما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.5%، وهبط قطاعا البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 1.4%.

وانخفض قطاعا والأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، 1.1%، على التوالى، ونزل قطاعا التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالى، ثم قطاعا مواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاعا العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، 0.2%، على الترتيب، فيما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.262 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.2 مليار ورقة مالية بقيمة 6 مليارت جنيه، عبر تنفيذ 140.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.31%، والعرب على 7.39%، واستحوذت المؤسسات على 30.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.22%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 190.7 مليون جنيه، 465 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 45.7 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 440.9 مليون جنيه، 168 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 31840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 39711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 14267 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 9482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12850 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3301 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12120 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة.