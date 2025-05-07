الاقتصاد

على مدار الساعة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7-5-2025

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على مدار الساعة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7-5-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الأربعاء، 07 مايو 2025 08:00 م

سجل  سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-5-2025  بالبنك المركزي   عند 50.71 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع.


وينشر الخليج 365  تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم  لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.


واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء ، فى البنك الاهلي    50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع ، فى  بنك مصر 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع  وفي بنك القاهرة سجل 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع  كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.
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سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.

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