شكرا لقرائتكم خبر عن 92 دولة تعلن مشاركتها فى منتدى بطرسبرج الاقتصادى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسى والأمين التنفيذى للجنة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى، إن أكثر من 92 دولة أكدت نيتها المشاركة فى المنتدى، مما يؤكد الأهمية المتنامية للمنتدى كمنصة عالمية لبناء علاقات اقتصادية جديدة فى عالم متعدد الأقطاب.

جدير بالذكر المشاركة الفعالة لدول الجنوب العالمى، التى تشهد مساهمتها فى الاقتصاد العالمى نموًا متسارعًا، موضحا أن المنتدى يشهد اهتمامًا متزايدًا بجدول الأعمال من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أكثر من أى وقت مضى، وتُعدّ البحرين الدولة الضيفة فى المنتدى والتى تعد شريك لروسيا فى الشرق الأوسط، كما يساهم تعدد المشاركين فى المنتدى وتنوع محاوره فى تطوير حلول عملية قائمة على القيم المشتركة والاحترام المتبادل

ومن المقرر عقد المنتدى فى الفترة من 18 إلى 21 يونيو تحت شعار "القيم المشتركة: أساس النمو فى عالم متعدد الأقطاب"، مُجسدًا بذلك تغيرات التعاون الدولى ودور القيم المشتركة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتألف برنامج الأعمال من أربعة محاور رئيسية وهى "اقتصاديات التنمية: ضمان النمو"، و"التكنولوجيا: السعى نحو الريادة"، و"البيئة المعيشية"، و"الفرد فى عالم جديد".

كما سيتم تنظيم 15 حوارًا تجاريًا ثنائيًا حول التعاون الاقتصادى والتحديات العالمية، فى إطار المنتدى مع شركاء من أرمينيا، وأفريقيا، والبحرين، وفيتنام، والاتحاد الأوروبى، والهند، وكازاخستان، وقيرغيزستان، والصين، وأمريكا اللاتينية، ومولدوفا، ومنغوليا، وتايلاند، وأوزبكستان، والاتحاد الاقتصادى الأوراسي-رابطة دول جنوب شرق آسيا.