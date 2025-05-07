شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهبوط الأخير... سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب فى مصر، فى تعاملات المساء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، بعد هبوط محدود بحوالى 10 جنيهات فقط فى الصاغة وسط هبوط عالمى للذهب قبل إعلان نتائج اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4840 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38720 جنيها



جاء انخفاض الذهب فى ظل عودة الطلب على الأصول عالية المخاطر، بعد أن أكدت الولايات المتحدة والصين أن مسؤولين رفيعى المستوى سيجتمعون لإجراء محادثات تجارية فى سويسرا هذا الأسبوع.

بالرغم من هذا لا يزال المتداولون متشككين بشأن نتائج المحادثات القادمة بين البلدين، ولكن الاجتماع ما بينهما فى حد ذاته يمثل بعض التقدم نحو تهدئة محتملة فى الحرب التجارية الأمريكية الصينية المستمرة.

ومع ذلك صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأنه لا ينوى توقيع أى اتفاقيات تجارية على المدى القريب، حيث تجرى إدارته مفاوضات تجارية مع العديد من الدول الكبرى.

ينصب اهتمام المستثمرين اليوم على اجتماع البنك الاحتياطى الفيدرالى حيث من المتوقع أن يبقى على أسعار الفائدة ثابتة تليها تصريحات رئيس البنك جيروم باول. ويتوقع المتداولون تخفيضات فى أسعار الفائدة بمقدار 80 نقطة أساس هذا العام بدءًا من يوليو.

سيحاول البنك أن يبقى على أكبر قدر من المرونة فى محاولة لمعرفة التأثير الحقيقى للتعريفات الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة والحرب التجارية بينها وبين الصين على أداء الاقتصاد الأمريكى ومعدلات التضخم.