الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4149 جنيها

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 7مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4149 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 07 مايو 2025 06:09 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

 
أسعار الذهب اليوم فى مصر


 
عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام
عيار 21 : 4840 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 38720 جنيها

 


واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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