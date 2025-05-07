شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 7مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4149 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم فى مصر





عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام

عيار 21 : 4840 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38720 جنيها



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.