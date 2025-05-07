شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 7مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4149 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 07 مايو 2025 06:09 م
تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام
عيار 21 : 4840 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 38720 جنيها
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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