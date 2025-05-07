شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تهدد شركتي البدر للاستثمار وجولدن كوست بتصويت المخالفات أو الشطب والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، إعادة مخاطبى شركتي بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بتصويت المخالفات، الموضحة بالمخاطبة الصادرة وذلك طبقًا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفي حالة عدم التزام الشركتين يتم عرض موقفهما على اللجنة للنظر في إصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة.

كما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مستشفى النزهة الدولي، من 220 مليون جنيه إلى 242 مليون جنيه بزيادة قدرها 22 مليون جنيه بإصدار عدد 22 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم (بواقع 0.1 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة)، توزع كأسهم مجانية تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الشركة الظاهرة بالقوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024، (الإصدار السادس عشر)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم".