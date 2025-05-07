شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 168 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 11398 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.813 مليار ريال.وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 211.692 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.350 تريليون ريال.انخفضت أسهم 168 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 74، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، النهدي، والكيميائية، وأنابيب السعودية، ومسك، والدواء، الأكثر ارتفاعا.وبحسب موقع تداول، كانت أسهم شركات، لجام للرياضة، وزين السعودية، والوطنية، وشاكر، ومجموعة صافولا، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 0.6%، عند 27777 نقطة، وبتداولات بلغت، 20.9 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.475 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 52.809 مليار ريال.وانخفضت أسهم 50 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 24، من بين 115 شركة مدرجة في السوق الموازية.