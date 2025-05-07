شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم منتصف التعاملات وسط تصاعد التوتر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، وذلك في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية والمحلية، بعد اندلاع اشتباكات مفاجئة بين الهند وباكستان، ما أعاد المخاوف الجيوسياسية إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام

عيار 21 : 4850 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38800 جنيها

وتتجه أنظار المستثمرين العالميين نحو المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، والمقرر عقده في وقت لاحق اليوم، حيث يُنتظر أن يقدم إشارات حاسمة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية. ويأتي هذا في ظل تثبيت الفائدة الأمريكية ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر الماضي.

ويرى محللون أن أي تلميحات نحو استمرار التشديد النقدي قد تضغط على أسعار الذهب عالميًا، في حين أن التوجه نحو التيسير قد يدعم المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

وعلى الصعيد المحلي، تظل أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بحركة السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه