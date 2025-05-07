شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7-5-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 07 مايو 2025 02:25 م
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-5-2025 خلال التعاملات بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزي عند 50.61 جنيه للشراء 50.74 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.
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