شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7-5-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-5-2025 خلال التعاملات بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزي عند 50.61 جنيه للشراء 50.74 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع.