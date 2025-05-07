شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الصناعات الغذائية: رفع الحظر عن المنتجات ذات الأصل الحيواني بإقليم كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة تدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن رفع الحظر الذي كان مفروضًا من حكومة إقليم كردستان العراق على المنتجات الغذائية المصرية ذات الأصل الحيواني، وذلك بعد جهود مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح المجلس في بيان له، أن هذا الإنجاز جاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في أربيل، وبالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حيث أسفرت هذه الجهود عن السماح لكافة الشركات المصرية المدرجة بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتصدير إلى الإقليم.

ويشمل القرار جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، باستثناء الدجاج الكامل المجمد والبيض، نظرًا لتحقيق الإقليم الاكتفاء الذاتي من هذه الأصناف.

واشترط القرار ما يلي للسماح بالتصدير، تقديم شهادة من هيئة سلامة الغذاء تُثبت إدراج الشركة ضمن القائمة البيضاء وامتلاك شهادة جودة عالمية واحدة على الأقل ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العراقية.

وفي هذا السياق، توجّه المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالشكر والتقدير لكل الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وفي مقدمتها مكتب التمثيل التجاري المصري بأربيل برئاسة الوزيرة المفوضة التجارية أميرة نبيل لطفي، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لما قدموه من دعم فني وتنسيق فعّال مع السلطات في إقليم كردستان.

كما عبّر المجلس عن اعتزازه بالشركات المصرية التي تمت زيارتها من قِبل مسؤولي وزارة الزراعة في حكومة الإقليم، والتي قدمت نموذجًا مشرفًا لما وصلت إليه المنتجات الغذائية المصرية من جودة وتطور، الأمر الذي ساهم في اتخاذ هذا القرار الإيجابي.



