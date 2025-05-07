شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق قمة رواد الأعمال والشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رايز أب عن انطلاق قمة "رايز أب 2025" في نسختها الثانية عشرة، من 8 إلى 10 مايو في المتحف المصري الكبير، تحت شعار "Tell Your Story"، حيث تعود القمة هذا العام لتجمع أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، 20.000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة.

وللعام الثالث على التوالي، تتعاون القمة مع المتحف المصري الكبير، كموقع متميز للجمع بين الأصالة والمواكبة العصرية والإبداع في مصر، ليكون منصة ملهمة تعكس التزام رايز أب بتعزيز ريادة الأعمال في مصر والمنطقة، ودمج الإبداع بالتقاليد لبناء مستقبل شامل ومتكامل.

تشمل فعاليات القمة هذا العام مجموعة من التجارب المبتكرة، منها منصة التوفيق بين الشركات B2B التي تسهل اللقاءات بين الشركات الناشئة ومقدمي الحلول، وجلسات التوفيق بين المستثمرين التي تجمعهم برواد الأعمال الواعدين.

كما تقدم القمة تجربة "Pitch N Ride"، وهي تجربة تتيح لرواد الأعمال عرض أفكارهم للمستثمرين خلال جولة خاصة بالسيارة حول المتحف المصري الكبير.

بالإضافة إلى ذلك، يقام سوق الإبداع الذي يعرض منتجات علامات تجارية محلية ومصممين في مجالات الموضة والإكسسوارات المنزلية، ومساحة التوجيه المهني التي تشمل الإرشاد المهني وربط المواهب بالفرص الوظيفية، ومعرض التوظيف الذي يهدف إلى دعم الشباب في مسيرتهم المهنية.