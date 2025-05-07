شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتسجل 62.92 دولار لبرنت و59.97 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 7-5-2025.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت ارتفاعها اليوم الأربعاء لتستقر فوق أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات، وذلك عقب أنباء ببدء الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية هذا الأسبوع مما عزز موجة ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن أن انخفاض أسعار النفط الأسابيع الأخيرة دفع بعض شركات الطاقة الأمريكية لتخفيض عدد منصات الحفر، وفي ذات السياق أفادت مصادر نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 62.92 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.97 دولار للبرميل.

وسجل خام أوبك 59.86 دولار للبرميل.







