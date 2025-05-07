شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 7مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.725 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 41.975 ريال مقارنة بـ 41.500 ريال سعر امس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 41.975 ريال

عيار 22 سجل 38.475 ريال

عيار 21 سجل 36.725 ريال

عيار 18 سجل 31.475 ريال

عيار 14 سجل 24.475 ريال

عيار 12 سجل 20.975 ريال

الاونصة1305.500 ريال

الجنيه الذهب293.800 ريال

الأونصة بالدولار3390.87 دولار

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.