شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستضيف الاجتماع الـ114 لمجلس وزراء منظمة "أوابك" غدا والان مع تفاصيل الخبر

‏أفاد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، المهندس جمال عيسى اللوغاني، بأن دولة الكويت ستستضيف الاجتماع الرابع عشر بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة على مستوى المندوبين الذي سيعقد يوم غد الخميس الموافق 8 مايو 2025 ، بمشاركة أصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلين لأصحاب السمو والمعالي وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء.

وسيترأس هذا الاجتماع الشيخ الدكتور نمر فهد الصباح، وكيل وزارة النفط وممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلا لمعالي طارق سليمان الرومي، وزير النفط في دولة الكويت التي لها رئاسة الدورة لعام 2025.

‏وأشار اللوغاني إلى أن هذا الاجتماع سيناقش عدد من البنود الهامة الموضوعة على جدول أعماله، والتي من ضمنها البند المتعلق بالمستجدات المتعلقة بالمرحلة الثانية من مشروع دراسة تطوير المنظمة وإعادة هيكلتها، والذي يشتمل على الإطار العام لخطة وآلية تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الخمسة عشر تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 3/113، والبت في عطاءات المناقصة المحدودة التي تم طرحها على المكاتب الاستشارية لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى، والبند المتعلق بالمصادقة على الحسابات الختامية للأمانة العامة للمنظمة لعام 2024، فضلا عن مناقشة البند الخاص بتقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة المتضمن للدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة، وتقارير متابعة الأوضاع البترولية العالمية ومتابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ، وسير العمل في بنك معلومات المنظمة، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة وشاركت فيها.

‏وأفاد الأمين العام، بأن الاجتماع الرابع عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة أوابك (على مستوى المندوبين)، سيسبقه الاجتماع " 173 " للمكتب التنفيذي الذي سيعقد في نفس اليوم بمشاركة أصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، وبرئاسة سعادة الشيخ الدكتور نمر فهد الصباح، ممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة الحالية لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي. وسوف يخرج عن اجتماع المكتب التنفيذي عددا من التوصيات الهامة التي ستحال إلى الاجتماع الوزاري لاعتمادها وإصدار القرارات المناسبة حيالها.

‏واختتم الأمين العام، تصريحه معرباً عن خالص شكره لحكومة دولة الكويت على استضافتها الكريمة لاجتماعات المنظمة على النحو الذي يضمن لها النجاح، وإلى أصحاب السمو والمعالي وزراء النفط والطاقة وأصحاب أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة في الدول الأعضاء على دعمهم اللامحدود الذي يقدمونه للأمانة العامة لمنظمة أوابك في سبيل إنجاز مشروع تطوير المنظمة وإعادة هيكلتها لتصبح منظمة عربية للطاقة تهتم بجميع مصادر الطاقة والقضايا المتعلقة بها لتواكب التطورات التي تشهدها صناعة الطاقة العالمية.



