شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 7 مايو 2025، مقارنة بآخر مستويات سجلتها العملة الخضراء. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 50.60 جنيه للبيعن و50.73 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، داخل البنك الأهلي المصري، 50.75 جنيه للبيع، و50.65 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 50.75 جنيه للبيع، و50.65 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 50.76 جنيه للبيع، و50.66 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 50.78 جنيه للبيع، و50.68 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي إلى: 50.77 جنيه للبيع، و50.67 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 50.75 جنيه للبيع، و50.65 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.78 جنيه للبيع، و50.68 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني إلى: 50.77 جنيه للبيع، و50.67 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 50.72 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء.