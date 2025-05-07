شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر.. انخفاض جديد يثير اهتمام المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأحد 7 مايو 2025، انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى 4840 جنيها للبيع، و4820 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 5531.5 جنيه للبيع، و5508.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 5070.5 جنيه للبيع، و5049.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض سعر جرام الذهب عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4148.5 جنيه للبيع، و4131.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 3226.75 جنيه للبيع، و3213.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، 2765.75 جنيه للبيع، و2754.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 38720 جنيها للبيع، و38560 جنيها للشراء.

