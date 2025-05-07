شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات تنشئ وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو و المطابقة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعمل بشكل متواصل لدعم المصدرين المصريين وتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، من خلال تقديم خدمات فحص معتمدة، وتقليص زمن الإفراج عن الشحنات، وتطوير منظومة الجودة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الأولى من مؤتمر "الصادرات المصرية – الواقع والمأمول"، تحت عنوان "دور المعارض الدولية في تحقيق نهضة حقيقية في الصادرات"، حيث استعرضت جهود الهيئة في تمكين الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وقالت شهاب إن الهيئة تقدم خدمات فحص دقيقة لجميع السلع الصناعية الملزمة، وفقًا لقرارات وزارية صادرة من وزارة التجارة والصناعة، كما توفر خدمات فحص اختيارية للسلع الأخرى من خلال شبكة معامل معتمدة بالموانئ، مما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة تؤهلهم لدخول الأسواق الدولية بثقة.

وأوضحت أن الهيئة قامت بإنشاء وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودي الذي يُعد من أهم وجهات الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن الهيئة باتت معتمدة رسميًا لإصدار شهادات مطابقة للوائح الفنية السعودية في قطاعات حيوية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأشارت شهاب إلى أن الهيئة لا تكتفي بتقديم خدمات الفحص، بل توفر دعمًا مباشرًا للمصدرين على مدار الساعة من خلال موقعها الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، وتتابع المشكلات بشكل لحظي لضمان حلها السريع، مؤكدة أن بعض فروع الهيئة تعمل حتى في عطلات نهاية الأسبوع لخدمة العمليات التجارية.

ولفتت إلى أن الهيئة تطبق نظام إدارة المخاطر لتسريع إجراءات الاستيراد، مع إمكانية الاعتماد على الفحص الظاهري لبعض الرسائل، ونقلها لمخازن المستوردين خارج الدائرة الجمركية عند الحاجة، مضيفة أن القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2025 ساهم في تسهيل الإجراءات والحد من التأخير.

كما كشفت عن إنشاء وحدة معايرة صناعية لمواكبة المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الدولية، إلى جانب إطلاق مركز تميز يقدم خدمات تدريب واستشارات فنية مخصصة للمصدرين، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات وتأهيلها للحصول على الشهادات الدولية.

وشددت شهاب على أن الهيئة حريصة على التفاعل السريع مع المجتمع التصديري، والعمل من داخل الموانئ ومجتمع الميناء لتقليل زمن الإفراج، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية في ظل المنافسة العالمية المتزايدة.



