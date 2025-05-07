شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد اليونان.. قوة ومرونة فى مواجهة التوترات التجارية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك الاقتصاد اليونانى إمكانات قوية ومرونة تجعله قادرا على مواجهة واحتواء التوترات التجارية الدولية، فقد توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد أعلى معدل نمو فى منطقة اليورو عام 2025.

وتتوقع اليونان أن يحقق اقتصادها نموا بنسبة 2.3 % في عام 2025، مقارنة بـ2.2 % في 2024، مقارنة بنمو قدره 1.2% لمنطقة اليورو.

وفي السابع من أبريل الماضي، قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس "إن اقتصاد بلاده قادر على الصمود أمام التحديات الجديدة التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية".

ويواجه الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والسيارات، بالإضافة إلى تعريفات أحادية بنسبة 20% على معظم السلع الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن الحكومة تضمن أن الاقتصاد الوطني مستعد لمواجهة هذه التحديات الجديدة في هذه الظروف الصعبة، مع الالتزام بالحكمة المالية.

ولفتت التطورات الإيجابية لاقتصاد اليونان نظر مؤسسات التقييم الدولية، فقد رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لليونان إلى «بي إيه إيه 3» من «بي إيه 1».. وأشارت إلى أن وضع المالية العامة الذي تحسن بسرعة أكبر مما توقعنا كان عاملا رئيسيا في قرارها.

وأبرزت الوكالة موقف الحكومة السياسي، والتحسينات المؤسسية، واستقرار البيئة السياسية، وقالت "إنها تتوقع أن تواصل اليونان تحقيق فوائض أولية كبيرة، سوف تقلص على نحو مطرد عبء ديونها المرتفعة".

كما رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليونان من "BB+" إلى "BB-"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة "الاستثمار".

وكانت السياحة والبناء قوتين دافعتين رئيسيتين لانتعاش الاقتصاد اليوناني، وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن معهد رابطة مؤسسات السياحة اليونانية، سجلت اليونان 1.6 مليون سائح جوي دولي في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 77 ألف وافد مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ومن المنتظر أن تستقبل البلاد، وفق بيانات حكومية، 40 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، الأمر الذي يتطلب توفير أكثر من 80,000 وظيفة جديدة لتلبية الطلب المتزايد.

ووصلت عائدات قطاع السياحة في اليونان إلى نحو 20 مليار يورو خلال عام 2023 بفضل وصول عدد السياح الزائرين لها إلى نحو 31 مليون سائح في ذات السنة.

وبحسب هيئة الإحصاء التابعة للمفوضية الأوروبية يوروستات، بلغ معدل التضخم في اليونان في نوفمبر 3%، وهو انخفاض طفيف عن 3.1% في أكتوبر.

وفيما يخص معدلات التضخم، تشير التوقعات الاقتصادية لليونان إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الفترة من 2024 إلى 2026.