شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب العالمي 1.3% وعيار 21 في مصر يخسر 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها في أسبوعين حيث أدى التفاؤل المحيط بمحادثات التجارة الأمريكية الصينية إلى إضعاف الطلب على الذهب كملاذ الآمن، بينما تعافى الدولار الأمريكي قبل قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، في حين هبط الذهب في مصر 20 جنيها فقط.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 5520 جنيهًا.

عيار 22 يسجل 5060 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4830 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 4140 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 3220 جنيهًا.

الجنيه الذهب يسجل 38640 جنيها.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1.3% ليسجل ادنى مستوى عند 3360 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3416 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3385 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا التراجع في سعر الذهب العالمي بعد ان ارتفع اليومين الماضيين ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3435 دولار للأونصة، قبل أن يفتتح جلسة اليوم على فجوة سعرية هابطة بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن رغم اشتعال الصراع بين الهند وباكستان .