شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة منتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 32412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 40385 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 14518 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 9645 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13072 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3348 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 12166 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بريميم هيلثكير جروب المصدرة لعدد 150 مليون سهم بقيمة 21 مليون جنيه.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 1.975 مليون وثيقة بدلا من 1.965 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وجهينة للصناعات الغذائية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعبور للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبي انفستمنتس القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 900 سهم، 3100 سهم، 3 آلاف سهم، 223.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 15 ألف سهم، 20 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 500 ألف سهم، 6950 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة بريميم هيلثكير جروب عدد 6.5 مليون سهم.

كما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وجوجرين للاستثمار اللزراعي والتنمية، والعربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 500 ألف سهم، 19 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 87.7 ألف سهم، 5 آلاف سهم، مليون سهم، على الترتيب.

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن بيع المساهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، عدد 26.6 مليون سهم بسعر 9.06 جنيه بقيمة إجمالية 241.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 7.65% إلى 5.113%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، عن بيع المساهم Premium diagnostics LLC UAE، عدد 14.4 مليون سهم بسعر 0.14 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 21.03% إلى 20.945%، ونفذت الصفقة من خلال شركة السمسرة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إيرادات بلغت 28.3 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 22.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.104 مليار جنيه مقارنة مع 1.052 مليار جنيه بنسبة نمو 5%.

ففي قطاع البنوك، حقق البنك المصري الخليجي، إيرادات فوائد بلغت 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 758.7 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 596.5 مليون جنيه، بنسبة نمو 27%.

وفي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حققت الشركة العربية للصناعات الهندسية، مبيعات بلغت 57.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 بنسبة انخفاض 15.02%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 75%.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"، عن موافقة مجلس الإدارة على رد ما استلامه من القرض الحسن المقدم من المساهم الرئيسي، بإجمالي مبلغ 1.99 مليون دولار.