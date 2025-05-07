شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 7-5-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 استقرارا.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.86جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.84جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.94جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع