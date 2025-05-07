شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى تحقق 160 مليار جنيه مبيعات منذ بداية العام بنسبة نمو سنوي 127% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة- المطور الرائد والكيان الاستثماري في مجالي التطوير العقاري والضيافة في مصر- عن النجاح الاستثنائي لإطلاق المرحلة الثانية من مشروعها البارز ساوث ميد على ساحل البحر المتوسط، والذي حقق مبيعات غير مسبوقة بلغت 70 مليار جنيه مصري خلال يوم عمل واحد فقط -متجاوزًا بذلك الطلب الكبير الذي شهده إطلاق المرحلة الأولى في عام 2024، وذلك من خلال بيع حوالي 5100 وحدة، وبذلك يصل إجمالي مبيعات المشروع حتى الآن إلى أكثر من 352 مليار جنيه منذ إنشائه في يوليو 2024.

وبذلك سجلت مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات إجمالية بلغت 160 مليار جنيه، بنمو سنوي قدره 127%، مما يعزز مرة أخرى ما يؤكده السوق والمراقبون باستمرار المكانة الفريدة التي تتمتع بها مجموعة طلعت مصطفى، كما تعد أرقام مبيعات المجموعة معيارًا دامغًا وواقعيًا وفق بيان المجموعة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء.

ويعد الأداء القوي والاستثنائي هذا العام امتدادًا طبيعيا للنتائج غير المسبوقة التي حققتها مجموعة طلعت مصطفى القابضة وفريق إدارتها خلال العام المالي 2024، والذي شهد تحقيق مبيعات إجمالية تجاوزت نصف تريليون جنيه مصري، كما واصلت المجموعة تحقيق نمو سنوي مستدام وغير مسبوق في مبيعاتها، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) مذهل يبلغ 70%، مما يؤكد على قوة نموذجها التشغيلي الراسخ ويعكس هذا الزخم المستمر كشهادة دامعة على قوة علامة مجموعة طلعت مصطفى التجارية، وسجلها الحافل في تطوير المشاريع.

كما تؤكد هذه المبيعات الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل قاعدة عملاء متميزة تضم أكثر من 200 ألف عميل من ذوي الإتفاق العالي ويرجع أداء المبيعات القوي للمجموعة إلى فهمها العميق لتحولات السوق، وقدرتها على ترجمة هذا الفهم إلى مشروعات عقارية عالية الجودة، مدعومة بأنظمة سداد مبتكرة ومؤثرة على مستوى السوق - لتضع بذلك معايير جديدة ليس فقط على الساحل الشمالي، بل في كامل المشهد العقاري المصري.

يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت مبيعات تراكمية لمحفظتها العقارية قد تجاوز حاجز التريليون جنيه- وهو إنجاز قياسي جديد يعكس مكانتها كأقوى كيان عقاري في مصر مدعومًا بمحفظة مشاريع توسعية طموحة تمتد عبر المنطقة الأوسع، فمنذ بدء إطلاق مشاريعها البارزة والاستراتيجية عام 2017، تمكنت مجموعة طلعت مصطفى من تكوين أكبر محفظة أراض في مصر، حيث تجاوزت مساحتها الآن 107 ملايين متر مربع، وهي مرشحة للنمو بشكل كبير من خلال توسعات مستقبلية محلية وإقليمية، وتعزز هذه التوسعات من قدرة المجموعة على توليد العملة الأجنبية ما يرسخ من أهميتها الاستراتيجية على المستويين الوطني والإقليمي، وقد شكل دخول المجموعة الناجح إلى السوق السعودية العام الماضي محطة فارقة - ليس فقط بصفتها أول مطور مصري يصدر عقارات عالية الجودة إلى دول الخليج على هذا النطاق، بل أيضًا ككيان رائد وضعت معايير جديدة.