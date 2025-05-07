شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المصري يدعم ترسانة جنوب البحر الأحمر بالتعاون مع هيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مبادرة البنك الأهلي المصري لدعم التنمية الصناعية في مصر، أعلن أشرف حافظ، رئيس منطقة الصعيد والبحر الأحمر بالبنك، عن الفخر بالشراكة مع هيئة قناة السويس في تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر. وأكد حافظ أن هذه الشراكة تعد قصة نجاح نفخر بها في البنك الأهلي المصري، حيث كانت الفكرة مجرد مشروع على الورق، واليوم تُصنّع القاطرات بأيادٍ وطنية داخل مصانع مصرية.

وأوضح حافظ أن البنك الأهلي المصري قدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية لعملائه في هذا المشروع، بما يشمل تمويل الشركات الكبرى ودعم الأفراد العاملين بالمشروع، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد الركيزة الأساسية في هذا القطاع.

وأضاف حافظ: “إن النجاح في تحويل مشروع صغير إلى كيان صناعي كبير يمثل قصة نجاح لجميع الأطراف المشاركة. نحن نرى هذا النجاح في عيون عملائنا الذين بدؤوا بمشروعات صغيرة وأصبحوا الآن من بين الشركات الكبرى.”

يأتي هذا الإعلان خلال فعاليات “يوم التميز” الذي نظمته هيئة قناة السويس، حيث ألقى حافظ كلمته ضمن جلسة حوارية تناولت دور القطاع المصرفي في دعم الصناعات الوطنية.