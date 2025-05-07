شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تستخدم الذكاء الاصطناعى لتبسيط الإفصاحات والبيانات المالية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إطلاق ميزتين جديدتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة تطبيق "آيفستر" (iVestor)، وهما ميزة الإفصاحات الذكية وميزة الموجز التفاعلي للبيانات المالية، في خطوةٍ تهدف إلى تمكين المستثمرين ومساعدتهم على فهم وتحليل معلومات الشركات بشكل أفضل.

وتُعد هذه الإضافات جزءاً من تحسينات شاملة للتطبيق الذي يمكّن المستثمرين الآن من تداول أسهم سوق دبي المالي مباشرةً عبر التطبيق بسهولة تامة. وتم الإعلان عن الميزات الجديدة خلال النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقدة يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع من خلال تبسيط طريقة عرض البيانات المالية.

وتعمل ميزة الإفصاحات الذكية على مراجعة بيانات وإعلانات الشركات المطوّلة، والإضاءة على أهم المحاور عبر ملخص قصير يسهل الاطلاع عليه وفهمه، أما الموجز التفاعلي للبيانات المالية، فيقدم لمحة سريعة وسهلة عن أداء الشركات، مع التركيز على أهم المؤشرات المالية مثل الإيرادات والأرباح وأرباح السهم.

ومن خلال تقليل الوقت والجهد في مراجعة إفصاحات السوق والبيانات المالية، ستساهم هذه الإضافات الجديدة في دعم شريحة أوسع من المستثمرين ومساعدتهم على تنفيذ التعاملات في السوق بثقة أكبر، كما تعكس الطلب المتزايد على أدوات الاستثمار الرقمية التي تعزز سهولة تجربة التداول ولا سيما للمستثمرين الشباب والمشاركين الجدد في السوق.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "تشهد الأسواق العالمية تحولاً لافتاً نحو توفير تجارب استثمارية تفاعلية أسهل وأبسط وأكثر انسيابية، ونركز في سوق دبي المالي على تحسين الوصول إلى المعلومات في إطار جهودنا الشاملة للحد من أي صعوبات تعيق المشاركة، فضلاً عن دعم قاعدة مستثمرين أكثر وعياً وتفاعلاً، وتساعدنا هذه الميزات على مواكبة التحول الراهن والاستجابة بكفاءة لاحتياجات السوق."

ويأتي هذا التحديث بعدما أطلق سوق دبي المالي النسخة المطوّرة من تطبيق "آيفستر" في عام 2024 ليتحوّل من أداة تركز على توزيع الأرباح إلى منصة استثمار شاملة ومتكاملة. ويتيح التطبيق الآن لمستخدميه الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية، والوصول إلى عروض الاكتتابات الخاصة عبر منصة "أرينا"، وإدارة المحافظ، وتحويل الأموال، ومتابعة حركة السوق.

ورسخ تطبيق "آيفستر" مكانته سريعاً حيث أصبح نقطة وصول رئيسية لأسواق رأس المال في دبي، بإجمالي يزيد عن 240 ألف مستخدم من أكثر من 100 جنسية مختلفة.

سيواصل سوق دبي المالي التركيز على التحسينات الرقمية العملية التي تعزز تجربة الاستخدام وتدعم المشاركة في السوق على المدى الطويل.