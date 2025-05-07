محافظ الأحساء يطّلع على جهود “مدن” في دعم التنمية الصناعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه، على جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، بحضور مدير عام المنطقة الشرقية للهيئة المهندس علي بن سليمان الخشان، وعددٍ من المسؤولين بالمحافظة.

وثمّن سموّه الدور الذي تقوم به “مدن” في استقطاب الاستثمارات النوعية بمدن الأحساء، والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله– في تطوير القطاع الصناعي، مشيدًا بما توليه القيادة من دعم واهتمام بالغين بالقطاع الصناعي الوطني، وهو ما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير خدمات ومنتجات وطنية قائمة على الإبداع والابتكار.

من جهته، أشار المهندس الخشان إلى أن “مدن” تنفذ خطة إستراتيجية رائدة لتطوير المدن الصناعية الست التابعة لها في المنطقة الشرقية، التي تمتد على مساحة تتجاوز 40 مليون متر مربع، وتحتضن أكثر من 1850 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، إضافة إلى 226 مصنعًا جاهزًا، ومن ضمنها المدينة الصناعية الأولى بالأحساء وواحة مدن بالأحساء، بما يعزز من فرص استقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والعالمية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الصادرات الوطنية، معبرًا عن شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال المدن الصناعية.

من جانبه قدّم مدير المدن الصناعية بالأحساء المهندس ماجد بن خالد الدغيش عرضًا تقديميًا استعرض خلاله أبرز إنجازات “مدن” في الأحساء، مبينًا أن قيمة المشاريع التنموية في مدن الأحساء تجاوزت 650 مليون ريال، وشملت إنشاء 84 وحدة صناعية متعددة الاستخدامات بواحة مدن الأحساء، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية على مساحة نصف مليون متر مربع.

يُذكر أن “مدن” منذ تأسيسها في عام 2001 تشرف على تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، وتدير 39 مدينة صناعية تضم أكثر من 219 مليون متر مربع، وتحتضن أكثر من 8,616 منشأة صناعية ولوجستية وتقنية، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة في مختلف مناطق المملكة.

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