16 لقاءً بمركز دعم المنشآت في المدينة المنورة ضمن “أسبوع التمويل”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يعقد مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة خلال الفترة من 11-15 مايو الجاري، برامج ولقاءات “أسبوع التمويل” للتعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستعراض تجارب المنشآت ورواد الأعمال في الاستفادة من التمويل لإنجاح مشروعاتهم.

وتشهد الفعالية، عقد 16 لقاءً على مدار خمسة أيام، تستعرض التحديات والحلول في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوعية المنشآت بمجالات التمويل، وكيفية استفادتها من التمويل لزيادة كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى التعريف ببرنامج “كفالة”، واستعراض حلول التمويل والتأمين، ودور الصندوق الزراعي في تمويل الشركات الابتكارية الناشئة، وتستعرض دور التمويل في تمكين الشركات الناشئة، كما تستضيف ممثلي عددٍ من الجهات العاملة في المجال المصرفي وتقديم خدمات التمويل للمنشآت وقطاعات الأعمال.

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