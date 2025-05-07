شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب في السعودية.. تعرف على سعر جرام عيار 21 الآن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 7 مايو 2025، انخفاضا ملحوظا في الأسواق السعودية مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وتراجع جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى 357 ريال، مقارنة بـ360.75 ريال أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في السعودية، اليوم الأربعاء، 408 ريالات، مقارنة بـ412.50 ريال أمس الثلاثاء.
سعر جرام الذهب عيار 22انخفض سعر جرام الذهب عيار 22، في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 374 ريالا، مقابل 378 ريالا، في تعاملات أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18بلغ سعر جرام الذهب عيار 14، في السعودية، اليوم الأربعاء، 306 ريالات، مقارنة بـ309.25 ريال أمس الثلاثاء.
سعر جرام الذهب عيار 14انخفض سعر جرام الذهب عيار 14، في السعودية، اليوم الأربعاء، مسجلا 238 ريالا.
سعر جرام الذهب عيار 12تراجع سعر جرام الذهب عيار 12، في السعودية، اليوم الأربعاء، ليسجل 204 ريالات.
أسعار الذهب في السعوديةسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 12691.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2856.25 ريال.
محمد يوسف
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