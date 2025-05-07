شكرا لقرائتكم خبر عن 126.1 مليون ريال.. أرباح «سدافكو» في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، حافظ هامش الربح الإجمالي (35.9% مقابل 35.7%) بفضل كفاءة التكاليف في المصانع، على الرغم من ارتفاع اسعار المواد الخام الرئيسية واتجاهات التضخم (مثل أسعار الديزل). كما بلغ هامش الربح الإجمالي (باستثناء نتائج مليكوما) 42.2% مقابل 39.7% في العام الماضي.

• حافظت مصاريف البيع والتوزيع على نسبة 16.6% من صافي المبيعات مقابل 15% مقارنة بالعام الماضي. بالقيمة المطلقة، كانت الزيادة البالغة 21 مليون ريال لمصروفات البيع التوزيع بشكل رئيسي بسبب الزيادة في الإنفاق الاستراتيجي على الحملات الإعلانية والترويجية للمبيعات لترسيخ العلامة التجارية في فئات جديدة.

• المصاريف العمومية والإدارية بلغت 3.8% من المبيعات وهي نفس مستوى العام الماضي على الرغم من عوامل التضخم.

• انخفض صافي الدخل التمويلي بمبلغ 2.6 مليون ريال بسبب انخفاض الأرصدة النقدية نتيجة توزيع أرباح بقيمة 388 مليون ريال.

• يتم حساب الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي.

• بلغ هامش الربح الصافي 16.2% مقابل 17.6% العام الماضي. قبل نتائج مليكوما كان هامش صافي الربح 19.2% مقابل 20.4%.

وارتفع صافي الربح إلى 126.1 مليون ريال بنسبة 36.9% مقارنة بـ 92 مليون ريال في الربع السابق.

• ارتفع هامش الربح الإجمالي 35.9% مقابل 35.2% وذلك بسبب التركيز على عمليات شراء المخزون، وكفاءة تكلفة التصنيع.

• انخفضت مصاريف البيع والتوزيع مقارنة بالربع السابق بسبب الانخفاض في الإنفاق على الحملات الإعلانية والترويجية. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) في الربع الأول من 2025 بنسبة طفيفة تقدر بـ0.1% إلى 126.11 مليون ريال، مقابل 126.21 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، حافظ هامش الربح الإجمالي (35.9% مقابل 35.7%) بفضل كفاءة التكاليف في المصانع، على الرغم من ارتفاع اسعار المواد الخام الرئيسية واتجاهات التضخم (مثل أسعار الديزل). كما بلغ هامش الربح الإجمالي (باستثناء نتائج مليكوما) 42.2% مقابل 39.7% في العام الماضي.• حافظت مصاريف البيع والتوزيع على نسبة 16.6% من صافي المبيعات مقابل 15% مقارنة بالعام الماضي. بالقيمة المطلقة، كانت الزيادة البالغة 21 مليون ريال لمصروفات البيع التوزيع بشكل رئيسي بسبب الزيادة في الإنفاق الاستراتيجي على الحملات الإعلانية والترويجية للمبيعات لترسيخ العلامة التجارية في فئات جديدة.• المصاريف العمومية والإدارية بلغت 3.8% من المبيعات وهي نفس مستوى العام الماضي على الرغم من عوامل التضخم.• انخفض صافي الدخل التمويلي بمبلغ 2.6 مليون ريال بسبب انخفاض الأرصدة النقدية نتيجة توزيع أرباح بقيمة 388 مليون ريال.• يتم حساب الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي.• بلغ هامش الربح الصافي 16.2% مقابل 17.6% العام الماضي. قبل نتائج مليكوما كان هامش صافي الربح 19.2% مقابل 20.4%.وارتفع صافي الربح إلى 126.1 مليون ريال بنسبة 36.9% مقارنة بـ 92 مليون ريال في الربع السابق.• ارتفع هامش الربح الإجمالي 35.9% مقابل 35.2% وذلك بسبب التركيز على عمليات شراء المخزون، وكفاءة تكلفة التصنيع.• انخفضت مصاريف البيع والتوزيع مقارنة بالربع السابق بسبب الانخفاض في الإنفاق على الحملات الإعلانية والترويجية.