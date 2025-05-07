شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكندي الطبي يوقع اتفاقية مع «معادن» بـ93.66 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المركز الكندي الطبي، أمس، اتفاقية توريد مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية، لتقديم خدمات طبية شاملة وتشغيل عيادات مواقع شركة معادن داخل المملكة، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التوسع الاستراتيجي التي تنتهجها الشركة.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ93.66 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وتوقعت أن يؤثر هذا العقد بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية ابتداءً من الربع الثالث من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية، لتقديم خدمات طبية شاملة وتشغيل عيادات مواقع شركة معادن داخل المملكة، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التوسع الاستراتيجي التي تنتهجها الشركة.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ93.66 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وتوقعت أن يؤثر هذا العقد بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية ابتداءً من الربع الثالث من عام 2025.