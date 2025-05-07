شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «متكاملة للتأمين» إلى 5.8 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في صافي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 271% نتيجة الانخفاض في مصروفات خدمة التأمين, وارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بنسبة 39% مقارنة مع الربع السابق. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة متكاملة للتأمين في الربع الأول من 2025 بنسبة 41.9% إلى 5.8 مليون ريال، مقابل 9.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في صافي دخل الاستثمارات بنسبة 44%.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في صافي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 271% نتيجة الانخفاض في مصروفات خدمة التأمين, وارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بنسبة 39% مقارنة مع الربع السابق.