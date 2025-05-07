شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 7مايو 2025 في الكويت.. عيار 24 بـ33.425 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 07 مايو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 33.425 دينار مقارنة بـ 33.100 دينار سعر امس بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
سعر الذهب اليوم فى الكويت:
عيار 24 سجل 33.425 دينار
عيار 22 سجل 30.650 دينار
عيار 21 سجل 29.250 دينار
عيار 18 سجل 25.075 دينار
عيار 14 سجل 19.500 دينار
عيار 12 سجل 16.700 دينار
الاونصة1039.625 دينار
الجنيه الذهب233.975 دينار
الأونصة بالدولار3390.87 دولار
وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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