شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 7مايو 2025 في الكويت.. عيار 24 بـ33.425 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 33.425 دينار مقارنة بـ 33.100 دينار سعر امس بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.



سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 33.425 دينار

عيار 22 سجل 30.650 دينار

عيار 21 سجل 29.250 دينار

عيار 18 سجل 25.075 دينار

عيار 14 سجل 19.500 دينار

عيار 12 سجل 16.700 دينار

الاونصة1039.625 دينار

الجنيه الذهب233.975 دينار

الأونصة بالدولار3390.87 دولار



وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.