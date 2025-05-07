شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طلعت مصطفى: مستوى إنفاق سائح الجولف يزيد بـ 4 أضعاف عن إنفاق السائح العادي.. ومصر يزورها 30 ألف سائح جولف سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأستاذ عمر طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أهمية الاستثمار في سياحة الجولف باعتبارها من الأنشطة ذات العائد المرتفع، مشيرًا إلى أن سائح الجولف يعد من أكثر أنواع السائحين إنفاقا، بما يفتح آفاقًا لدعم الاقتصاد المصري من خلال تطوير هذا القطاع المتخصص.

وقال طلعت مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "هناك دول عديدة استطاعت الاستفادة من رياضة الجولف بشكل كبير جدًا، وعلى سبيل المثال، منطقة كوستا ديل سول في إسبانيا تضم 70 ملعب جولف وتجذب 1.2 مليون سائح سنويًا لممارسة الجولف، وكذلك منطقة بيليك في تركيا التي تحتوي على 15 ملعبًا فقط، ويزورها 140 ألف سائح سنويًا".

وتابع: "في مصر لدينا 25 ملعب جولف، إلا أن عدد السائحين الذين يزورون هذه الملاعب لا يتجاوز 30 ألف فقط، رغم أن الطاقة الاستيعابية لكل ملعب تتيح استقبال ما يصل إلى 50 ألف جولة سنويًا، مما يدل على إمكانية التوسع وتحقيق استفادة أكبر من هذه المنشآت".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للجولف: "إذا تم العمل بشكل احترافي ومدروس، يمكن لمصر جذب نحو 400 ألف سائح جولف، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن إنفاق سائح الجولف يعادل أربعة أضعاف إنفاق السائح العادي".

وأشار إلى أن مصر استقبلت خلال العام الماضي نحو 15.7 مليون سائح، وتسعى للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

واختتم قائلًا: "نستضيف في مصر العديد من بطولات الجولف، ونعمل على تسويق رياضة الجولف بشكل قوي بهدف جذب المزيد من السائحين المهتمين بهذه الرياضة، وتحقيق نقلة نوعية في السياحة الرياضية المصرية".

وعلى جانب آخر، تستضيف مصر البطولة العربية للناشئين والسيدات في الجولف، والمقرر انطلاقها اليوم الأربعاء 7 مايو، وتستمر حتى 10 مايو المقبل.

تقام البطولة في ست فئات مختلفة، على ملاعب نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف، وتنطلق مراسم الافتتاح مساء اليوم الأربعاء 7 مايو في نادي مدينتي للجولف، بينما تقام المنافسات الرسمية غدا وبعد غد 8 و9 مايو في نادي قطامية ديونز، أما حفل الختام وتوزيع الجوائز فسيُقام يوم السبت القادم 10 مايو في نادي مدينتي للجولف.

ويشارك في البطولة أكثر من 110 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية، وهي، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، الإمارات، ومصر ( الدولة المضيفة).