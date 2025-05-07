شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 1.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز اليوم الأربعاء اعن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان إلى 1.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2023 .



وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان 1.1 مليار دولار خــلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 564 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 657 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اليونان خلال عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 645 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 104 مليون دولار.

3. خضروات وفواكه بقيمة 85 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50 مليون دولار.

5. حديد ومصنوعاته بقيمة 33 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اليونان خلال عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 276 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 132 مليون دولار.

3. فواكه واثمار بقيمة 54 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 15 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان 15 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين بمصر 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وقد بلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 13.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 6.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجـل عدد سكــان مصــر 107.6 مليـــون نسمـة خلال مايو 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان اليونان 10 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة اليونان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .