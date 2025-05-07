شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء بعد اندلاع اشتباكات بين الهند وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

استهل سوق الذهب تعاملات اليوم على استقرار نسبي في أسعار الذهب بالسوق المصرية الأربعاء 7 مايو 2025، وسط حالة ترقب تسود الأسواق المحلية والعالمية بعد اندلاع اشتباكات بين الهند وباكستان.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية:

- عيار 24 يسجل 5542 جنيهًا للجرام.

- عيار 21 يسجل 4850 جنيهًا للجرام.

- عيار 18 يسجل 3233 جنيهًا للجرام.

- الجنيه الذهب يسجل 38800 جنيها.

ترقب لباول وسط تثبيت الفائدة وترجيحات بتأثير مباشر على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

ويُولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا بالمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، المرتقب في وقت لاحق من اليوم، حيث يبحث الجميع عن أي مؤشرات قد تكشف ملامح السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الترقب في أعقاب قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر الماضي، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين كبح جماح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

ويرى محللون أن نتائج الاجتماع وتعليقات باول قد تترك أثرًا مباشرًا على أسعار الذهب عالميًا، حيث إن أي تلميحات بشأن تشديد السياسة النقدية قد تضغط على المعدن النفيس، في حين أن الإشارة إلى تخفيف هذا التشديد قد تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

محليًا، تظل أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بالسعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المصري. ويحتفظ عيار 21 بمكانته كالأكثر طلبًا بين المتعاملين، لا سيما في مناطق الدلتا وصعيد مصر.



