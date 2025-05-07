شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام لشغل 21 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف 21 في وظيفة حرفي رصف وسائق بالهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

وكان الجهاز قد أعلن في 16 مارس الماضي على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية عن مسابقة لشغل عدد (11) في وظيفة حرفي رصف سادس، و(10) في وظيفة سائق سادس، بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، حيث تم فتح باب التقديم في المسابقة خلال الفترة من 2 الى 15 ابريل 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز المتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، والحضور قبل الموعد المقرر ب 3 ساعات؛ حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.



