شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ‏10.4 مليون مركبة مرخصة في 31 / 12 /2024‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئـة العامة والإحصـاء اليوم الأربعاء نشــرة حصـر ‏المركـبات المرخـصة في 31/12/2024.

وبلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10,41 مليون مركبة في 31/12/2024 مقابل 9.95 مليون مركبة في 31/12 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7٪.

وجـاءت محافظة القاهرة في المرتبـة الأولى حيث بلغت عدد المركبات بها 2,7 مليون مركبة بنسبـة 25,9٪ ومحافــظة الجيــزة في المرتبــة الثانية بعدد 1,5 مليـون مركبة بنسبة 14,2٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 745,6 ألف مركبة بنسبة 7,2٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيــث بلغت عــــدد المركبـــــــات بها 44,6 ألف مركبـة بنسبة 0,4 ٪ من إجمـــالي المركبـــــات ذلك في 31/12/2024.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,7 مليون سيارة بنسبة 55,1 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2024 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيـث بلغت 5,4 ملـيون سيارة بنسبة 94,5 ٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 299,8 ألف سيارة بنسبة 5,2٪ وأقلهـــــا ســيارات مؤقتة بعدد 189سيارة .

وبلغ إجمـالي عدد الأتوبيســات المرخصــــة 174,6 ألف أتوبيس بنسبة 1,7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2024 وجاء الأتوبيـــس الخــاص في المرتبة الأولى بعدد 72,8 ألف أتوبيس بنسبة 41,7٪ والاتوبيس العــام في المرتبة الأخيــــرة بعــدد 12,9 ألف أتوبيس بنسبة 7,4٪ من إجمالي عدد الاتوبيسات .

وبلـغ إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطـورات المرخصـة 1,3 مليـون سيارة٤ بنسبة 12,5٪ مـن إجمــالي المـركبات فــي 31/12/2024 حيث بـلغ إجمالي عدد سيارات النقـل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنســبة 92,4٪ ، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصـة 99,0 ألف مقطـورة بنسبة 7,6 ٪ مـن إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات فــي 31/12/2024.