أسعار الذهب تهبط إلى 3383.88 دولارًا مع تراجع المعدن الأصفر 1.3% قبيل قرار السياسة النقدية الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 % مسجلًا 3383.88 دولارًا للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 1% لتصل إلى 3391.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 % لتصل إلى 33.01 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 % إلى 983.60 دولارًا، كما هبط البلاديوم 0.7 % إلى 967.64 دولارًا.

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