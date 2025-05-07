النفط يصعد 3% بعد مؤشرات على زيادة الطلب في أوروبا والصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة مساء الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على زيادة الطلب في أوروبا والصين وانخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت (1.92) دولار للبرميل، إلى (62.15) دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.96) دولار، إلى (59.09) دولارًا للبرميل.

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