الاقتصاد

الذهب يصعد بأكثر من 2% وسط ترقب لاجتماع المركزي الأمريكي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

الذهب يصعد بأكثر من 2% وسط ترقب لاجتماع المركزي الأمريكي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من الصين بعد عطلة طويلة ومخاوف بشأن رسوم جمركية أمريكية محتملة على واردات الأدوية، بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية( 2.4 )بالمئة إلى (3413.29) دولارًا للأوقية (الأونصة)، في أعلى مستوى منذ (22) أبريل نيسان عندما سجل مستوى غير مسبوق بلغ (3500.05) دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ثلاثة بالمئة إلى 3422.8 دولارًا عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.9) بالمئة إلى (33.1) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (2.4) بالمئة إلى (982.52) دولارًا، وصعد البلاديوم (3.1) بالمئة إلى 971.27 دولارًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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