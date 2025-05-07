الذهب يصعد بأكثر من 2% وسط ترقب لاجتماع المركزي الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من الصين بعد عطلة طويلة ومخاوف بشأن رسوم جمركية أمريكية محتملة على واردات الأدوية، بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية( 2.4 )بالمئة إلى (3413.29) دولارًا للأوقية (الأونصة)، في أعلى مستوى منذ (22) أبريل نيسان عندما سجل مستوى غير مسبوق بلغ (3500.05) دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ثلاثة بالمئة إلى 3422.8 دولارًا عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.9) بالمئة إلى (33.1) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (2.4) بالمئة إلى (982.52) دولارًا، وصعد البلاديوم (3.1) بالمئة إلى 971.27 دولارًا.

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