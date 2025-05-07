“غرفة جدة” تُنظم لقاءً حول تحديات المصانع القائمة ورصد تحديات التوسع والنمو وتعزيز استغلال الطاقة الإنتاجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نظمت غرفة جدة اليوم، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بـمجلس الصناعة، لقاءً بين الصناعيّين ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بشؤون المنشآت الصناعية، لمناقشة تحديات المصانع القائمة ورصد تحديات التوسع والنمو، وتعزيز استغلال الطاقة الإنتاجية، وعقد جلسات استشارية خاصة لعدد من المصانع.

واستعرض اللقاء أهم المحاور التي كان من ضمنها: تحديات المصانع القائمة لاستغلال كامل الطاقة الإنتاجية، والتحديات التي تواجه المصانع في عملية التوسع والنمو.

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