شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «شاكر» إلى 27.2 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

أخبار متعلقة انخفاض أرباح «متكاملة للتأمين» إلى 5.8 مليون ريال في الربع الأول ارتفاع أرباح «زين السعودية» إلى 93 مليون ريال في الربع الأول

تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 20.0% على أساس سنوي لتصل إلى 25.08 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م، مقارنةً بأرباح تشغيلية بلغت 31.35 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2024م، نتيجة ارتفاع النفقات التشغيلية.

تراجع صافي الربح بنسبة 15.64% على أساس سنوي، من 32.25 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2024م، ليصل إلى 27.21مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م.

ويعود ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة، إلى جانب تكبّد خسارة في أسعار الصرف الأجنبي خلال الفترة المذكورة، وقد ساهم خفض التكاليف التمويلية في تعويض ذلك الانخفاض جزئياً.

ووفقاً لما سبق، تراجع مستوى ربحية السهم من 0.58 ريال للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2024م إلى 0.49 ريال للسهم الواحد.

وسجّلت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر صافي ربح بلغ 27.21 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ ملحوظة قدرها 79.31% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بصافي ربح بلغ 15.17 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية 2024م.

وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع الدخل التشغيلي وزيادة حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة، إلى جانب الأثر الإيجابي لأسعار الصرف الأجنبي.

شهدت الإيرادات زيادةً بنسبة 33.96% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 400.42 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م.

سجل إجمالي الربح زيادةً بنسبة 31.17% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 100.63 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م، مقارنةً بإجمالي ربح بلغ 76.72 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية 2024م، في حين حافظت هوامش إجمالي الربح على استقرارها.

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 50.20% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 25.08 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م، مقارنةً بأرباح تشغيلية بلغت 16.70 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية 2024م، في حين حافظت هوامش الأرباح التشغيلية على استقرارها.

شهد صافي الربح زيادةً بنسبة 79.31% على أساس ربع سنوي، من 15.17 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية 2024م، ليصل إلى 27.21مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الربع الأول من 2025 بنسبة 15.6% إلى 27.20 مليون ريال، مقابل 32.24 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تراجعت الإيرادات بنسبة 3.1% على أساس سنوي لتصل إلى 400.42 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م.وسجل إجمالي الربح زيادةً بنسبة 2.93% على أساس سنوي ليصل إلى 100.63 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م، مقارنةً بإجمالي ربح بلغ 97.77 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2024م، نتيجة تحسين كفاءة التكاليف وتنوّع محفظة منتجات الشركة.تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 20.0% على أساس سنوي لتصل إلى 25.08 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م، مقارنةً بأرباح تشغيلية بلغت 31.35 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2024م، نتيجة ارتفاع النفقات التشغيلية.تراجع صافي الربح بنسبة 15.64% على أساس سنوي، من 32.25 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2024م، ليصل إلى 27.21مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م.ويعود ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة، إلى جانب تكبّد خسارة في أسعار الصرف الأجنبي خلال الفترة المذكورة، وقد ساهم خفض التكاليف التمويلية في تعويض ذلك الانخفاض جزئياً.ووفقاً لما سبق، تراجع مستوى ربحية السهم من 0.58 ريال للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2024م إلى 0.49 ريال للسهم الواحد.وسجّلت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر صافي ربح بلغ 27.21 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م، بزيادةٍ ملحوظة قدرها 79.31% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بصافي ربح بلغ 15.17 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية 2024م.وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع الدخل التشغيلي وزيادة حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة، إلى جانب الأثر الإيجابي لأسعار الصرف الأجنبي.شهدت الإيرادات زيادةً بنسبة 33.96% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 400.42 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م.سجل إجمالي الربح زيادةً بنسبة 31.17% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 100.63 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م، مقارنةً بإجمالي ربح بلغ 76.72 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية 2024م، في حين حافظت هوامش إجمالي الربح على استقرارها.ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 50.20% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 25.08 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م، مقارنةً بأرباح تشغيلية بلغت 16.70 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية 2024م، في حين حافظت هوامش الأرباح التشغيلية على استقرارها.شهد صافي الربح زيادةً بنسبة 79.31% على أساس ربع سنوي، من 15.17 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية 2024م، ليصل إلى 27.21مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م.