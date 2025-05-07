شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «زين السعودية» إلى 93 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) في الربع الأول من 2025 بنسبة 38.8% إلى 93 مليون ريال، مقابل 67 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح نتيجة إلى ما يلي:

- ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 40 مليون ريال، نتيجة نمو الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الربح 1,585 مليار ريال.

- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 40 مليون ريال، بنسبة زيادة بلغت 5.2%، لتصل إلى 813 مليون ريال.

- ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمقدار 17 مليون ريال نتيجةً لرسملة الطيف الترددي الجديد.

يعود انخفاض صافي الربح بمقدار 181 مليون ريال بين الربع الأول من عام 2025م والربع الرابع من عام 2024م إلى الأسباب التالية:

- الانخفاض في إجمالي الربح بمقدار 87 مليون ريال.

- الزيادة في المصاريف التشغيلية، بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة، بمقدار 13 مليون ريال.

- الزيادة في مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمقدار 15 مليون ريال.

- الانخفاض في الزكاة بمقدار 84 مليون ريال، حيث أعادت زين السعودية تقييم مخصص الزكاة في الربع الرابع من عام 2024م، وبالتالي قامت بإلغاء مخصص إضافي تم احتسابه بمبلغ 76 مليون ريال.