شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ليفا للتأمين» إلى 1.8 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة ليفا للتأمين في الربع الأول من 2025 بنسبة 60.3% إلى 1.8 مليون ريال، مقابل 4.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
• ارتفاع مصاريف خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 7,329 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو أعمال الشركة.
• ارتفع صافي مصاريف عقود إعادة التأمين المبرمة خلال الربع الحالي (26,720 مليون ريال) بمبلغ 15,236 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق (11,484 مليون ريال)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى حصة إعادة التأمين من أقساط التأمين المسندة في بعض قطاعات التأمين خلال الفترة.
• انخفاض حصة الشركة من أرباح منتج تأمين الحج والعمرة بمقدار 1,265 مليون ريال، وذلك نتيجة لإيقاف المنتج.
وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال التحسن في مايلي:
• انخفض مخصص الزكاة خلال الربع الحالي بمقدار 1,299 مليون ريال نتيجة لبعض التغيرات في إستراتيجية الشركة الاستثمارية.
• ارتفاع صافي دخل الاستثمار خلال الربع بنسبة 15.4% ليبلغ 8,886 مليون ريال مقارنة بـ 7,703 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وحققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة قدره 1,842 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بـ 10,796 مليون ريال في الربع السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمبلغ 7,324 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف إعادة التأمين.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
• ارتفاع مصاريف خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 7,329 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو أعمال الشركة.
• ارتفع صافي مصاريف عقود إعادة التأمين المبرمة خلال الربع الحالي (26,720 مليون ريال) بمبلغ 15,236 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق (11,484 مليون ريال)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى حصة إعادة التأمين من أقساط التأمين المسندة في بعض قطاعات التأمين خلال الفترة.
• انخفاض حصة الشركة من أرباح منتج تأمين الحج والعمرة بمقدار 1,265 مليون ريال، وذلك نتيجة لإيقاف المنتج.
وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال التحسن في مايلي:
• انخفض مخصص الزكاة خلال الربع الحالي بمقدار 1,299 مليون ريال نتيجة لبعض التغيرات في إستراتيجية الشركة الاستثمارية.
• ارتفاع صافي دخل الاستثمار خلال الربع بنسبة 15.4% ليبلغ 8,886 مليون ريال مقارنة بـ 7,703 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وحققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة قدره 1,842 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بـ 10,796 مليون ريال في الربع السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمبلغ 7,324 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف إعادة التأمين.