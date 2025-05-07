شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سلوشنز» توافق على توزيع 1.19 مليار ريال أرباحا عن 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,190,408,520 ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2024 بواقع 10 ريالات لكل سهم وبنسبة 100% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح في 27-5-2025م.

5- الموافقة على صرف مبلغ 3,895,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2024م. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.3- الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,190,408,520 ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2024 بواقع 10 ريالات لكل سهم وبنسبة 100% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح في 27-5-2025م.5- الموافقة على صرف مبلغ 3,895,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2024م.