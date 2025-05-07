شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أنابيب» إلى 40.17 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة العربية للأنابيب في الربع الأول من 2025 بنسبة 26.7% إلى 40.17 مليون ريال، مقابل 54.79 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ويرجع ذالك بصفة أساسية إلى:

- انخفاض في مجمل الربح حيث بلغ 63.66 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2025م مقارنةً بــ 97.67 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2024م أي مايعادل انخفاض بنسبة 34.82%. وذلك بسبب انخفاض حجم المبيعات.

حققت الشركة صافي ربح مبلغ وقدره 40.17 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2025م مقارنةً بــ 12.46 مليون ريال خلال الربع السابق من السنة المالية 2024م أي مايعادل زيادة بنسبة 222.39%.

ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع في مجمل الربح حيث بلغ 63.66 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2025م مقارنةً بــ 38.94 مليون ريال خلال الربع السابق من السنة المالية 2024م أي مايعادل زيادة بنسبة 63.48% وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والتحسن في المزيج البيعي وجداول التوريد.